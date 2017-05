Voor meer dan 100.000 euro gestolen in fotozaak in Kortrijk

Dieven slaan donderdagnacht toe bij Foto Robert, de bekende multimediazaak aan de Brugsestraat in Kortrijk. Meer dan 100 fototoestellen en lenzen zijn gestolen, een buit van naar schatting zo’n 100.000 euro.

In Kortrijk is een stoutmoedige diefstal gepleegd bij een bekende multimediazaak. Dieven hebben daar een enorme hoeveelheid materiaal ontvreemd. De uitbater schat dat de waarde van alle toestellen en lenzen samen meer dan 100.000 euro bedraagt. De foto’s van de ravage net na de ontdekking van de inbraak tonen hoe driest de inbrekers te werk gingen.

Geen amateurs

Niet het werk van amateurs, dat is snel duidelijk want de bewakingscamera’s werden omzeild en het gestolen materiaal is zorgvuldig uitgekozen. Ze zijn de gebouwen binnengedrongen langs de burelen, achteraan de zaak. Eens ze binnen zijn, weten ze goed waar ze heen moeten. De ene kast met materiaal wordt opengebroken, de andere blijft onaangeroerd. Ook de inhoud van de kassa verdwijnt.

Voor de eigenaar is het nu hopen dat hij ooit nog iets terugziet van de buit, al lijkt die kans eerder klein. Het is de zwaarste inbraak in de zaak op tien jaar tijd. De jongste tijd zijn multimediazaken vaker het doelwit van inbrekers.

Mocht u iets gezien hebben die nacht of andere nuttige informatie omtrent de inbraak hebben, neemt u best even contact op met de politiezone Vlas op het nummer 056 23 96 11.