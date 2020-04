Voor meer dan 100.000 euro opgelicht: Internetfrauders maken gebruik van coronacrisis

De manier van werken is niet nieuw. Je ontvangt een valse mail of sms van je bankkantoor. Via dat mailtje of via die sms kom je op een online pagina terecht waar je je gegevens invult of via je online bankingtool digitaal iets ondertekent of goedkeurt, en er verdwijnt geld van je rekening.

Misbruik van coronacrisis

De internetfraudeurs maken nu ook misbruik van de coronacrisis om toe te slaan. Ze gebruiken de coronacrisis als excuus om de mensen via mail of sms te contacteren, en helaas blijkt dat succesvol.

Opgelicht voor meer dan 15.000 euro

Zo raakte een vrouw afgelopen weekend meer dan 15.000 euro kwijt. Verschillende mensen werden opgelicht, samen voor meer dan 100.000 euro. Wees dus altijd erg voorzichtig als u zo'n mail ontvangt en neem als u twijfelt even contact op met uw bank.