Omstreeks 11u30 is brand uitgebroken in de keuken van een appartementsgebouw in de Elfde-Julilaan in Kortrijk.

Bij aankomst van de brandweer was er een hevige rookontwikkeling in de woning. Ook was het niet meteen duidelijk of er nog iemand in het gebouw aanwezig was. Uiteindelijk bleek iedereen ongedeerd. Een van de bewoners, een oudere dame, werd in shock afgevoerd naar het AZ Groeninge.

Het gebouw bestaat uit drie appartementen en werd volledig onbewoonbaar verklaard. Het is al de tweede maal in korte tijd dat er brand uitbreekt in hetzelfde pand. De oorzaak is voorlopig niet bekend.