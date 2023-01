Vooral in westen kans op kleine overstromingen

De waterpeilen zijn als gevolg van de regenval van de voorbije dagen en de verzadiging van de bodem op een aantal plaatsen hoog. Afgelopen nacht viel zowat 10 millimeter neerslag en in de loop van de dag wordt, vooral in het noordwesten, nog ongeveer 15 millimeter verwacht.

Daardoor is op de IJzer de prewaakdrempel - die wijst op "verhoogde waakzaamheid", maar "geen overstromingen" - overschreden in de West-Vlaamse plaatsen Lo-Fintele en Roesbrugge. "De waterstanden stijgen en in de loop van de dag zullen de waakdrempels waarschijnlijk overschreden worden", zegt de VMM. "In Haringe is dat nu reeds het geval."

Het bereiken van de waakdrempel houdt in dat "bijzonder verhoogde waakzaamheid" nodig is en dat "niet-kritieke overstromingen" mogelijk zijn. Ook op het westelijke deel van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort en op het kanaal Plassendale-Nieuwpoort waarschuwt de VMM voor het risico op dergelijke overstromingen.