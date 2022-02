Voorbereiding heraanleg N8 in Veurne gestart

Er komt eindelijk beweging in het dossier van de N8, de gewestweg die Ieper met Veurne verbindt. In Veurne zijn de voorbereidende werken gestart over een afstand van goed vier kilometer. Een vijftal gebouwen en een frituur moeten verdwijnen, een strook naast de gewestweg wordt bouwrijp gemaakt...

Sinds een tweetal weken zijn de voorbereidingen gestart voor de heraanleg van de N8 op het grondgebied van Veurne, tot de grens met Alveringem. Het zijn de ingrijpendste werken sinds de opening van de kraterrotonde in mei 2009, de aansluiting van de N8 op de E40.

"De aannemer is momenteel bezig met het slopen van enkele woningen op de N8," zegt Eveline Vandecaetsbeek van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. Hij maakt ook heel het terrein bouwrijp zodat ze in maart kunnen starten met de nutsleidingen. Er is ook archeologisch onderzoek bezig om te kijken of ze nog iets kunnen opgraven." Een vijftal gebouwen langs de Iepersesteenweg zijn onteigend, en ook de frituur op het kruispunt in Beauvoorde moest de deuren sluiten. De bekende danstent aan de overkant staat te koop maar de horecazaak kan blijven bestaan.

Voorlopig weinig hinder

Afgezien van wat werfverkeer zullen de voorbereidende werken weinig verkeershinder met zich mee brengen. De eigenlijke heraanleg van de N8 zal starten na het bouwverlof komende zomer. De gewestweg wordt veiliger en het verkeer moet beter doorstromen. "We gaan de situatie voor fietsers sterk verbeteren," zegt Vandecaetsbeek. "Die fietsen nu vlak naast de drukke gewestweg. In de toekomst gaan we ventwegen aanleggen waar zowel lokaal verkeer maar ook de fietsers op kunnen rijden.

Het dossier van de N8 en een eventuele doortrekking van de A19 is al bijna 20 jaar een heet hangijzer in de regio. Vlaanderen voorziet nu bijna 22 miljoen euro voor dit deel. In latere fases wordt gewerkt in de richting van Ieper tot in Woesten, maar het wordt sowieso een meerjarenplan.

