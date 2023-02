Voorbereidingen carnaval volop aan de gang

Overal in West-Vlaanderen zijn verschillende carnavalsverenigingen volop aan het voorbereiden voor het jaarlijkse feest. Drie dolle dagen verkleed rondlopen, cafés afschuimen en de wereld op zijn kop zetten. In Wingene zijn ze er zo goed als klaar voor.

In de provincie West-Vlaanderen zijn er in totaal 56 optochten. Morgen gaat de stoet in Wingene voor de 53ste keer uit, 45 wagen schreven zich in. In totaal zijn er 1500 carnavalisten die dan de boel op stelten zetten.

Vanavond krijgen in Wingene prins Levéque de eerste en zijn roosje Emilia de sleutel van de gemeente. Het carnavals koppel trekt ook de verklede kroegentocht op gang. Echte carnavalisten houden het vol tot maandagmorgen.

De lokale chiro van Zwevezele die ooit de aanzet gaf voor het carnavalsfeest in hun dorp. Later nam de orde van de bolhoeden de organisatie over. Nu proberen de leidsters van chirogroep KWIKS opnieuw de draad op te nemen.