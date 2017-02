U kon het de voorbije dagen al zien in onze reportagereeks, iedereen in Zwevezele is zot van carnaval. Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor de praalstoet op zondag volop bezig.

Enkele dagen voor de carnavalsstoet zijn de straten in Zwevezele zo goed als leeg. 6000 inwoners telt de gemeente, en ’t lijkt wel alsof iedereen bezig is met de voorbereidingen voor zondag. Slapen is een week voor het carnaval van ondergeschikt belang, ook tot laat in de nacht zijn heel wat mensen nog in de weer.