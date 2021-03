Een voorbijganger heeft een vrouw uit een brandend huis geholpen gisteravond in de Vulderstraat in Brugge.

Rond 18 uur was er brand ontstaan in het rijhuis. De vrouw stond op het balkon om hulp te roepen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de woning is onbewoonbaar verklaard. Voor het huisdier van de bewoners, een hond, kwam alle hulp te laat.