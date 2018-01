In Menen hebben deze voormiddag twee fietsers een onderkoelde postbode uit een beek gered. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Toen de mannen een postfiets zagen liggen aan de reling van een brugje, stapten ze de beek af. Verderop vonden ze het slachtoffer, die nog in de beek lag. De brandweer snelde ter hulp, de onfortuinlijke postbode werd naar het ziekenhuis overgebracht. Wat er precies is gebeurd, is voorlopig nog onduidelijk.