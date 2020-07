Voorbode van Triënnale Brugge brengt negen kunstenaars samen

In de Brugse deelgemeente Sint-Michels staat een nieuwe tijdelijke tentoonstellingsruimte, 'Platform'. Het paviljoen is ontworpen door studenten Toegepaste Architectuur van Howest.

Negen weken lang zullen hier negen tentoonstellingen te zien zijn van kunstenaars die allemaal een link hebben met Brugge. De nieuwe tentoonstellingsplaats 'Platform' past in de pre-triënnale. Brugge pakt volgend jaar voor de derde keer uit met een Triënnale, dit keer rond het thema trauma. De pre-triënnale is een opwarmertje. Er is heel bewust gekozen om uit te wijken naar een deelgemeente. Els Wuyts: “We willen ook duidelijk maken, Brugge is veel meer dan de kleine cirkel in het midden, die fantastisch is uiteraard. Maar we willen ook aangeven dat er verschillende plekken zijn, zoals Sint-Michiel maar ook tot aan Zeebrugge, we willen wel eens kijken van hoe ver kunnen we gaan om die hedendaagse kunst en architectuur tot hier te brengen. “

Elke week mag een andere kunstenaar of ontwerper hier nieuw of bestaand werk presenteren. Het worden telkens heel aparte tentoonstellingen. Maar allemaal hebben ze een band met Brugge. De Limburger Roel Vandermeeren bijt de spits af met expressionistisch werk in felle kleuren.