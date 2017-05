De moslimgemeenschap had een aanvraag ingediend om in een oude villa een moskee in onder te brengen, maar ziet voorlopig af van die plannen omwille van een negatief advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. Eerder had de gemeenschap van de stad een vergunning gekregen, maar daartegen gingen enkele buurtbewoners in beroep. De moslimgemeenschap wil nu een nieuw dossier indienen.