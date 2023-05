In Oostende zijn blauwalgen gevonden in het water van het meer bij sportpark De Schorre. Recreatie kan er tijdelijk niet en ook honden mogen het water niet in.

De weersomstandigheden blijken ideaal voor blauwalgengroei. Als je dan het water aanraakt krijg je last van huidirritatie of misselijkheid. Dat geldt ook voor honden. Het meer -druk gebruikt voor recreatie op het water- is daarom tijdelijk verboden terrein. Ook honden mogen het water niet in.

De Vlaamse milieumaatschappij gaat nu maatregelen nemen om te voorkomen dat de blauwalg verder woekert. Ze gaan ook geregeld waterstalen nemen om de toestand op te volgen.