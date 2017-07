Voorlopig geen staking in Ruiselede

De staking bij het penitentiair landbouwcomplex in Ruiselede lijkt voorlopig afgewend.

Vakbonden en directie hebben een mondeling akkoord over meer personeel tijdens piekmomenten. De drie bonden dienden een stakingsaanzegging in omdat ze niet akkoord gaan met het plan om sommige gevangenen met verlengd penitentiair verlof te plaatsen. Justitieminister Geens wil daarmee te overbevolking in de gevangenissen doen dalen.