Voorlopig geen vaccins: ziekenhuispersoneel boos en gefrustreerd

Vaccinproducent Pfizer kan geen zekerheid bieden voor het aanleveren van de nodige vaccins in de komende weken, zo liet het Agentschap Zorg en Gezondheid weten. De ziekenhuizen zullen de vaccins mogen gebruiken die ze in de diepvries hebben zitten, maar moeten dan wellicht een tweetal weken de vaccinaties uitstellen.

"Hallucinant", zegt Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro. "Dit is een onmogelijke situatie voor de ziekenhuizen. Vrijdag kregen we nog bericht over 37.000 vaccins, nu wordt dit uitgesteld. Voor de administraties van de ziekenhuizen is dit niet werkbaar. Aan de ziekenhuismedewerkers, die ondertussen een jaar in de vuurlinie staan en ernaar hunkeren om weer op een normale manier te kunnen werken, krijg je dit niet meer uitgelegd."

Ook bij ons reageren de ziekenhuizen teleurgesteld. Eerder deze week kreeg een deel van het zorgpersoneel van het AZ Delta al een eerste vaccin. Het uitstel leidt tot heel wat frustratie en zelfs boosheid, onder meer in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar is al een achtste van het personeel ingeënt, een kleine 500 man. Deze week zouden daar nog eens zoveel personeelsleden bijkomen. Maar niet dus.

