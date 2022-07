Er waren het voorbije weekend opvallend veel waterlekken, onder meer in Vleteren, Ieper, Gistel en Zarren. De Watergroep heeft voorlopig geen verklaring.

In Ieper was er een waterlek in de sportzone, daar ondervonden vooral het sportcomplex en het zwembad hinder van.

Maar de grootste problemen deden zich voor in Vleteren. Daar waren er op korte tijd zelfs twee lekken. 40 woningen zaten een tijd zonder water. En in één gebouw, café Den Engel, stroomde er zelfs water binnen. De burgemeester spreekt van een raadsel. De Watergroep onderzoekt hoe het komt dat er dit weekend zoveel lekken waren.