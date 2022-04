Voorlopig geen West-Vlaamse fusies, andere provincies geven wel voorbeeld

West-Vlaamse gemeenten staan nogal huiverachtig tegenover fusies. In andere provincies zijn die er wel al, gisteren nog in Beveren en Kruibeke in Oost-Vlaanderen. Bij ons is het nog altijd wachten op het eerste initiatief.

Net over de grens zijn er al de nieuwe fusiegemeenten Aalter, Deinze en Kruisem. Veertien in totaal in Vlaanderen, maar geen enkele in West-Vlaanderen.

Voordeel voor grotere gemeenten

In de andere provincies nemen ze de vlucht vooruit, en fusioneren gemeenten, voor ze verplicht worden. Een grotere gemeente heeft ook zijn voordelen. "Af en toe is er discussie over de bestuurskracht van kleinere gemeenten. Dat geldt ook voor West-Vlaanderen. Daar zijn ook al gesprekken geweest, en die zullen er ook in de toekomst zijn", zegt Herwig Reynaert, professor Lokale Politiek.

In 2017 waren er inderdaad al gesprekken tussen bijvoorbeeld Pittem, Wingene en Meulebeke. Maar tot op vandaag is er nog altijd geen fusie. "Ik denk dat het afwachten is tot de eerste fusie. De tijd wordt wel korter, want in 2024 zijn er al verkiezingen", besluit professor Reynaert.