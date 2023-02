Voormalig directeur en verpleegkundigen van woonzorgcentrum in Nieuwpoort voor de rechter na mensonterende praktijken

Drie oud-werknemers van het woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort moeten voor de rechter komen na mensonterende handelingen bij bewoners. Dat heeft de raadkamer in Veurne beslist. Waaronder ook de ex-directeur.

De feiten speelden zich allemaal af tussen 2012 en 2017. Zo werd bij een dementerende man als grap een aerosolbehandeling via zijn achterste toegediend in plaats van via de mond. De zaak kwam aan het licht nadat een verpleegster geschokt was door de gebeurtenissen en bewijsmateriaal verzamelde voor een mogelijk rechtszaak.

Tijdens het onderzoek waren volgens het parket nog drie andere slachtoffers betrokken. De raadkamer oordeelde nu dat de zaak een beoordeling moet krijgen van de strafrechter en verwees de drie beklaagden door.

Ook de ex-directeur moet voor de rechter komen. Volgens de raadkamer greep hij niet in, ondanks het feit dat hij op de hoogte was van de wanpraktijken. De voormalige directeur moet zich daarom verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim.

De zaak staat nu gerapporteerd in een inspectieverslag van de Zorginspectie, in navolging van het onderzoek van het parket. Ten vroegste in het najaar gaat het proces van start.