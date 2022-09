Voormalig gedeputeerde Marleen Decraene (73) overleden

Voormalig gedeputeerde Marleen Decraene (73) is overleden. Ze zat dertig jaar in de politiek, in Anzegem en in de provincie.

Marleen zat 18 jaar lang in de gemeentepolitiek in Anzegem (CD&V), hiervan was ze 6 jaar lang schepen. Daarna werkte ze 12 jaar lang als gedeputeerde voor de provincie West-Vlaanderen. Marleen zette zich onder andere in voor sport en financiën. In 2012 zetten ze een punt achter haar politiek carrière.

Marleen was mede oprichtster en gewezen voorzitter van de POM West-Vlaanderen. Mede oprichtster van “Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen” en Drijvende Kracht bij de oprichting van”’t klokske”.

De uitvaartdienst vindt plaats in de kerk van Sint-Theresia te Anzegem op zaterdag 1 oktober om 10.30 uur.