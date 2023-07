Voormalig nieuwspresentatrice Martine Tanghe is vanochtend overleden. Ze was bij de openbare omroep maar liefst 42 jaar een van dé gezichten van het journaal.

Martin Tanghe, geboren in het Oost-Vlaamse Bellem, maar opgegroeid in Bissegem bij Kortrijk. Enkele jaren geleden werd opnieuw kanker bij haar vastgesteld en ze is uiteindelijk overleden op 67-jarige leeftijd.