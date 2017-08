Voormalige herberg ‘A la belle vue’ voorlopig beschermd

De herberg is in 1888 gebouwd door kasteelheer Matthieu de Wynendaele van het beschermde kasteel van Wijnendale. Het is een unieke getuige van het herbergleven in Vlaanderen van voor de Tweede Wereldoorlog. De vrijstaande herberg is beeldbepalend. Functioneel en stilistisch sluit het aan bij de 19de-eeuwse nutsgebouwen van het kasteel.

De herberg ‘A la belle vue’ is een representatief voorbeeld van een 19de-eeuwse landelijke herberg, met aansluitende stalling en gekasseid achtererf met schuurtje. De herbergluifel vormt een herkenbaar architecturaal element, maar is tegelijk functioneel. Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Na een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.