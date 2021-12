Voormalige site Galloo in Gistel krijgt nieuwe invulling

Het bedrijventerrein Konijnenbos in Gistel, waar nu nog het vaccinatiencentrum is voor Gistel, Ichtegem en Oudenburg, krijgt een opwaardering. De West-Vlaamse Intercommunale WVI heeft daar ook al de leegstaande site van Galloo gekocht.

Er zitten nu 72 bedrijven op Konijnenbos, maar er is ondertussen ook flink wat leegstand, en de omgeving en het wegennet zijn er ondertussen verouderd. Nu is er groen licht voor de sloop van het bedrijventerrein van Galloo, dat zal zo'n 480.000 euro kosten. Uiteindelijk willen ze in 2023 starten met de bouw van verschillende units voor bedrijven.

“Wij zijn blij dat na jaren van langzame verloedering gestart kan worden met de reconversie van de site Galloo”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne. “Ook het bestuur wil de leegstand ombuigen naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen."