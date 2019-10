In Brugge heeft de Vlaamse Waterweg het voorontwerp voorgesteld van de nieuwe Steenbruggebrug.

De huidige brug, over het kanaal Gent-Oostende, wordt vervangen door een hoge vaste brug waar auto’s en fietsers over kunnen. Daarnaast komt er nog een aparte draaibrug, enkel voor fietsers en voetgangers. De nieuwe bruggen maken deel uit van het project Stadsvaart voor een vlottere doortocht van de scheepvaart in Brugge.