Voorraad beschermingsmateriaal geleverd

Vandaag krijgt het Wit-Gele Kruis zijn strategische voorraad beschermingsmateriaal. Die wordt hieruit verdeeld over 1400 verpleegkundigen in 12 afdelingen.

"Tot nu toe hebben wij nooit zonder beschermingsmateriaal gezeten, maar er waren wel een aantal producten, zoals handschoenen, die heel precair waren. Daar voelden we dat er niks verkeerd mocht gaan, of dat we zonder zouden zitten. Dat is tot nu toe gelukkig niet gebeurd, en door deze voorraad hebben we toch een buffer. Het blijft wel zoeken, en continu bijzoeken van materiaal", aldus Katalien Dendooven van het Wit-Gele Kruis.

De verdeling gebeurde in vijf waves. Eerste op gemeentelijk niveau, nu is het Wit-Gele Kruis de laatste.