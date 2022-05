Voorraad voedselbank fors geslonken

In april was de totale hoeveelheid voedsel 188.000 kilo, vorig jaar was dat in april 241.000. De voedselbank doet dan ook een warme oproep aan bedrijven om toch zeker te doneren wat ze over hebben. Door de oorlog in Oekraïne is hun productiekost gestegen en werken bedrijven efficiënter met dus een spijtig sociaal gevolg.

Vooral de lijn droge voeding is opgedroogd. Het gaat dan onder meer om conserven, aardappelen en melk. Claudette Haverbeke: "Wij kunnen de mensen nog wel voldoende geven door aan te vullen met vers en diepvries. Maar dan ontstaat er een probleem bij de verenigingen die onvoldoende stockageruimte hebben voor vers en diepvries. Wij doen dan ook een oproep aan bedrijven om onze stock droge voeding aan te vullen."

Het aanbod daalt dus, maar de vraag stijgt ook. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbank. Begin dit jaar was er sprake van een stijging met 7%. "Net nu hebben meer mensen hulp nodig. Er zijn de Oekraïense vluchtelingen, maar ook meer andere mensen raken in de problemen door de hoge energiekosten en het duurdere winkelkarretje."