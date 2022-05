Voorstel fusie van Brugge met Zuienkerke blijft nazinderen

"Geen inspraak"

Het voorstel valt in slechte aarde bij Stefaan Sintobin van oppositiepartij Vlaams Belang. Hij vraagt een extra gemeenteraad over de kwestie. "Schepen van financiën Van Volcem speelde, als lid van de meerderheid, enkele dagen geleden ‘einzelgänger’ en lanceerde in de media het voorstel van een fusie met Zuienkerke, louter en alleen omwille van financiële motieven", zegt Stefaan Sintobin.

"Op geen enkel moment had ze het over inspraak van de burger bij deze beslissing. En gisteren op de gemeenteraad van stad Brugge kreeg (de afwezige) schepen de wind van voren, niet alleen van de oppositie maar ook van de meerderheid en niet in het minst van burgemeester de Fauw. Deloyaal gedrag van de schepen noemde hij."

"Een mens zou denken dat Van Volcem ‘the day after’ en na de oplawaai die ze had gekregen op de gemeenteraad wat zou dimmen vanuit het oord waar ze ook zit, maar nee hoor. Op sociale media en dan vooral op Twitter blijft Van Volcem haar voorstel van een fusie met Zuienkerke met ‘hartstocht’ verdedigen."

Vraag voor extra gemeenteraad

“Ik doe niet aan achterkamerpolitiek en wil het debat publiekelijk voeren”, klinkt het blijkbaar verwijtend richting burgemeester de Fauw."

"Welnu, mevrouw Van Volcem ook het Vlaams Belang wil het debat voeren maar dan in de eerste plaats waar het debat thuishoort, de gemeenteraad. U was er gisteren niet, maar wij geven u graag een herkansing", zegt Sintobin.

Hij roept dan ook de voorzitster van de gemeenteraad Annick Lambrecht op om zo snel mogelijk een extra gemeenteraad te organiseren met als enig agendapunt: ‘actualiteitsdebat over mogelijke fusies stad Brugge’.

"Uiteraard in aanwezigheid van het ganse schepencollege. Wachten tot een volgende gemeenteraad lijkt ons absoluut niet wenselijk en is niet in het belang van de inwoners van Brugge, Zuienkerke of andere mogelijke fusiekandidaten. Dit moet zo snel mogelijk worden uitgeklaard", besluit Sintobin.