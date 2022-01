Voorstel voor twee nieuwe windmolens, nadat Zwevegem eerder zes windmolens weigerde

Net nu ze in Moen, bij Zwevegem, dachten dat de strijd tegen de inplanting van zes windmolens gewonnen was, komt er een nieuwe aanvraag om op bijna dezelfde plaats twee windturbines te plaatsen.

Vlaanderen veegde het vorige dossier van tafel, maar nu moeten ze alles opnieuw doen. Zwevegem wil de open ruimte vrijwaren en ziet de windmolens liever niet komen. De kans is groot dat de gemeente opnieuw negatief advies geeft. "Het probleem blijft hetzelfde, het gaat over windturbines in open ruimte", betreurt burgemeester Marc Doutreluigne.

"Wanneer stopt het?"

Eneco en Vlaskracht willen de windmolens op de grens van Moen en Bossuit plaatsen: in elke gemeente één. Het voorstel botst op ongenoegen in de buurt: "Blijkbaar kan iemand het zich continu permiteren om opnieuw en opnieuw nieuwe vergunningsaanvragen in te dienen. De vraag is: wanneer stopt dat ooit?", zegt Carl Messiaen van het actiecomité.

Vlaskracht, een burgercoöperatie voor duurzame energie, houdt nu een bevraging bij de inwoners. Daarin polsen ze naar de geschiktheid van de locatie voor de windmolens en ook over hernieuwbare energie.

