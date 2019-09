Voortaan boete voor peuk op de grond

Na een eerste periode van sensibilisering worden voortaan ook GAS-boetes uitgedeeld aan wie in Kortrijk peuken of kauwgum op de grond gooit.

Het boetebedrag wordt door de sanctionerend ambtenaar van de GAS-dienst bepaald. Deze varieert van 25 tot 55 euro.

De 19 GAS-vaststellers zullen controles uitvoeren op verschillende hotspots, onder meer aan het conservatorium en het station. Ruth Vandenberghe, schepen van Kortrijk Spreekt en Nette Stad: “Samen gaan we voor een peukenvrije stad.Het is nu voor iedereen duidelijk dat peuken niet op de grond horen. Er zijn geen excuses meer om het wel te doen. Daarom treden we kordaat op en gaan we effectief beboeten.”

Sinds de start van de sensibiliseringscampagne zijn 12.000 peuken-etuis verdeeld op verschillende evenementen waaronder Sinksen, Kortrijk Koerse, Alcatraz en de Zomermarktjes. Ook op evenementen in de deelgemeenten zoals Dwars door Bellegem, Perplx, Rollofeesten, ... werden peuken-etuis uitgedeeld. De stad investeerde ook aanzienlijk in meer asbakken op het openbaar domein. Er werden 30 nieuwe peukentegels geplaatst, bovenop de bestaande 11.