Vooruit komt op straat in Hulste

De socialisten komen op straat in Hulste, één van de weinige plaatsen in de regio waar op 1 mei nog een optocht door de straten trekt. Maar het Feest van de Arbeid is ook een strijddag, die de socialisten aangrijpen om hun sociale thema’s kracht bij de zetten.

In onze regio zijn er ongeveer 1300 daklozen, waarvan 141 kinderen. En dat is een teken aan de wand. Ook in West-Vlaanderen vallen veel mensen uit de boot: "Deze week nog hebben we mensen in Harelbeke aangetroffen die in een garage verblijven, ook mensen die in een illegale container verblijven en ook nog iemand die verblijft in een kelderberging. Vandaar dat we daar heel attent moeten voor zijn. Als je ziet wat de huurprijzen op vandaag zijn, de energieprijzen, nu ook de prijzen van voedsel, dan zie je dat een aantal mensen het moeilijker krijgen", aldus Alain Top, burgemeester van Harelbeke.

Meer vacatures en meer werkloosheid

Ook in West-Vlaanderen raken steeds meer vacatures niet ingevuld. Er staan duizenden vacatures open en tegelijkertijd zitten duizenden mensen vast in de werkloosheid. Melissa Depraetere, fractieleider van Vooruit in het federaal parlement: "Die match tussen de twee gebeurt onvoldoende. Wij willen sterker gaan begeleiden en inderdaad als er na twee jaar geen resultaat komt, een concreet aanbod doen van een basisbaan en als dat geweigerd wordt, dan wordt er gesanctioneerd."

Daarnaast wil Vooruit ook een fiscale hervorming waarbij de lasten op arbeid verschuiven naar lasten op inkomen.