De partij wil zo druk zetten op de distibutiebeheerder. Gaselwest heeft voor elektriciteit het duurste distributienettarief van het land. In Sente, bijvoorbeeld - dat deel uitmaakt van Kuurne, Kortrijk en Lendelede - is dat erg duidelijk. Het tarief op grondgebied Kuurne en Kortrijk is per jaar 200 euro duurder dan op het Lendeleedse deel, dat onder Fluvius West valt. Vooruit pleit voor een gelijkschakeling.