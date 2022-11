Vooruit schaart zich achter verzet tegen afbouw bankautomaten

Het Batopin-project dat voorziet in een universele bankdienst is "veel te vrijblijvend", zegt federaal fractieleidster Melissa Depraetere uit Harelbeke.

De vier grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC hebben samen het Batopin-project opgezet. Dat moet voorzien in neutrale geldautomaten, verdeeld over het grondgebied. Maar Test Aankoop, ouderenorganisatie Okra en Financité, een vzw die ijvert voor financiële inclusie, vrezen dat heel wat mensen geen toegang meer zullen hebben tot een geldautomaat. Ze zijn ook bezorgd over de kosten die banken in rekening zullen kunnen brengen voor geldopnames bij de Batopin-automaten. De organisaties vragen om het project tijdelijk te bevriezen en de banken meer verplichtingen op te leggen.

Vooruit volgt die oproep. "We zien dat banken zich hier niet aan houden. Het resultaat: steeds minder loketten, minder bankkantoren en minder geldautomaten", zegt fractieleidster Melissa Depraetere. "Het wordt moeilijker om toegang te krijgen tot basisdienstverlening zoals rekeninguittreksels en contant geld. Dat is toch absurd?" Concreet moet er een "minimaal aanbod aan dienstverlening" voorzien zijn in elke (deel)gemeente, zegt Depraetere, die ook een wetsvoorstel indient. "Als het niet lukt met een overeenkomst, moet de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) dat wettelijk vastleggen", zegt ze.

Dermagne gaf vorige week aan dat de Belgische mededingingsautoriteit een onderzoek voert naar Batopin. De PS-vicepremier liet zich eerder al kritisch uit over de plannen van de vier grootbanken.

Bekijk ook: