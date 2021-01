Een 29-jarige man uit Ledegem is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor een dodelijk verkeersongeval dat hij veroorzaakte. De twintiger had de vrijspraak gevraagd.

In december 2019 slipte de Ledegemnaar op de E403 door watergladheid. Hij reed daarbij een andere auto aan, met daarin een man met zijn vriendin en zoon. Die auto ging een paar keer over de kop en belandde een tiental meter lager in de berm. De bestuurder van die auto moest zwaargewond naar het ziekenhuis waar hij kort daarna overleed. Zijn zoon en vriendin raakten slechts lichtgewond.

