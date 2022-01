Voorwaardelijke straf voor neersteken partner in Ardooie, koppel heeft nog steeds relatie

Haar partner is een getrouwde man, de vrouw uit Ardooie had er een knipperlichtrelatie mee. De man dreigde er afgelopen zomer mee terug te gaan naar zijn vrouw, daarom sloeg ze hem, en beet ze hem. Daarop stak ze hem met een schaar, en haalde ze nog enkele messen en stak hem nog enkele keren. Uiteindelijk kon het slachtoffer ontkomen en zich opsluiten in de badkamer.

"Een steek meer of een steek dieper en U had voor het hof van assisen kunnen staan", zei de voorzitter aan de beklaagde. De verdediging pleitte tevergeefs dat van een oogmerk tot doden geen sprake was. HIj legde uit dat zijn cliënte enkel naar een mes greep om tegengewicht te bieden tijdens de hoogoplopende ruzie. Ze geeft wel toe dat ze met een alcoholprobleem kampt. In die omstandigheden vroeg haar advocaat met succes om een straf met probatie-uitstel, met uitzondering van de zes maanden voorhechtenis.

Nog steeds relatie

"Ik besef ook wel dat ik een misdaad heb gedaan en dat ik moet bestraft worden", zei de beklaagde in haar laatste woord. Ze heeft nog steeds een relatie met het slachtoffer.