Voorwaardelijke straf voor papa met losse handjes

De Kortrijkse strafrechter heeft een dertiger veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij zijn dochtertje van vier in september had mishandeld.

Toen het kindje bij hem thusi werd afgezet door zijn ex had hij zijn zelfbeheersing verloren omdat het kind bleef huilen. Hij had haar geslagen op haar wang en haar poep, maar bleek ook haar keel dichtgeknepen te hebben. Daarna viel het kindje tegen een kast, zo verklaarde de vader.

Schadevergoeding

De man krijgt voor die slagen aan zijn dochter vijftien maanden cel. Indien hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, wordt de straf niet uitgevoerd. De moeder van het meisje krijgt een morele schadevergoeding van 500 euro. Voor het meisje zelf wordt 2.500 euro provisioneel toegekend en wordt een deskundige aangesteld. De moeder vroeg ook een contactverbod tussen de vader en haarzelf en het andere kindje uit de relatie. Daar ging de rechter niet op in. Tussen vader en dochter geldt al een contactverbod, opgelegd door de familierechtbank.

