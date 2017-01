Voorwaardelijke straf voor valse baby Van Themsche

Ze had een geboorteakte en een echografie vervalst om te laten uitschijnen dat tweevoudig moordenaar Hans Van Themsche de vader van haar baby was. Het kind bleek echter niet te bestaan.

De vrouw had in 2015 een erkenningsprocedure opgestart voor de familierechtbank in Antwerpen. Ze beweerde dat ze na een ongestoord bezoek in de gevangenis zwanger was geworden van Van Themsche en dat ze in januari bevallen was van hun zoontje. Ze legde tijdens de procedure een geboorteakte neer, alsook een echografie. Beide stukken bleken vals.

Begeleiding

Zij bekende dat er helemaal geen kind was en dat ze alles verzonnen had om Van Themsche te treffen. Die stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van één euro provisioneel toegekend. Van Themsche zit momenteel een levenslange celstraf uit voor de moorden op peuter Luna en haar oppas Oulematou. De vrouw werd veroordeeld tot een straf met uitstel, maar de rechtbank koppelde daar wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet ze zich verder laten begeleiden door een psycholoog en werk zoeken of een opleiding volgen.