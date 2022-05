Voorzitter gemeenteraad Wervik ging te ver, coalitiewissel kan doorgaan

De gemeenteraadsvoorzitter van Wervik is te ver gegaan door de motie van wantrouwen onontvankelijk te verklaren. Dat blijkt uit de commissie Binnenlands Bestuur, vanmiddag in het Vlaams Parlement. Op 10 mei staat de wissel opnieuw gepland.

De gemeenteraadsvoorzitter van Wervik zei vorige week woensdag: “Na mijn onderzoek stel ik vast dat deze motie van wantrouwen gesteund is op vage motieven, die niet voldoende gemotiveerd zijn en die tevens gesteund zijn op foutieve gegevens.”

Maar de gemeenteraadsvoorzitter moet een motie niet inhoudelijk beoordelen, zo blijkt. Dat antwoordt Minister Somers op een vraag van Brecht Warnez (CD&V). Wel moet hij een hele rits vormelijke zaken controleren. Bart Somers: "Er kan in de motie al een motivering worden opgenomen. Dit is evenwel geen decretale verplichting. De aanname van de motieven komt tot de bevoegdheid van de gemeenteraad."

Bijgevolg kan de coalitiewissel dus toch doorgaan zoals gepland was, concludeert Brecht Warnez. "Het is goed, Minister, dat u heel duidelijk stelt dat er geen hoorplicht is. Dat een debat in de gemeenteraad voldoende is en dat het aan de gemeenteraadsvoorzitter niet toekomt om inhoudelijk motieven te gaan controleren. Het zal heel concreet deze en volgende week betekenen dat men in Wervik verder kan."

Op 10 mei staat de motie opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Als die wordt goedgekeurd, vervangt CD&V de stadslijst van liberalen en groenen in de meerderheid.

