"Dat is een storm in een glas water", zegt ze. Volgens Cool ging het om een eenmalige lessenreeks van welgeteld acht uur voor medewerkers en vrijwilligers die in contact komen met anderstalige nieuwkomers. "Mensen konden die cursus vrijwillig volgen om toch een paar woorden te kunnen spreken met die nieuwkomers. Het spreekt vanzelf ze in Gistel verplicht Nederlands moeten leren. Ze hebben ook een buddy die Nederlands met het spreekt".

Lees ook: