Michel Schepens (40), al acht jaar voorzitter van de Rollofeesten in Rollegem werd gisterochtend vroeg aangereden door een wagen die door de verkeersvrije dorpskern wou rijden.

Hij werd over een afstand van 300 meter meegesleept over het asfalt en liep daarbij derdegraads brandwonden op. De chauffeur is spoorloos.