Vorig jaar 30 procent minder toeristische overnachtingen in West-Vlaanderen

De West-Vlaamse toeristische sector kreeg zware klappen in 2020 omwille van de coronacrisis. Vooral Brugge noteerde een pak minder overnachtingen tegenover 2019. De scherpe daling is niet enkel merkbaar in Brugse hotels maar ook bij B&B's en jeugdlogies. In de regio rond Brugge, het Brugse Ommeland, was er bijna een halvering van het aantal toeristische overnachtingen. Bij de B&B's is de daling daar met 42 procent iets minder omdat nog een groot aandeel Belgen er komt overnachten. In de Leiestreek is een daling van 55 procent te zien. In de Westhoek verschillen de resultaten per categorie. Hotels en jeugdlogies vertonen een daling van 60 procent, terwijl B&B's en kortkampeerplaatsen 40 procent achteruitgaan. Opvallend daarbij is de toename van binnenlandse overnachtingen op kortkampeerplaatsen in de Westhoek, een stijging van 47 procent.

De kust

Aan de kust is er ook een daling te merken, al wordt die deels gecompenseerd door het verhuur van vakantiewoningen. Daar zien verhuurkantoren slechts 5 procent minder verhuur tegenover 2019. Globaal gezien, kende de kust ongeveer een kwart minder toeristische overnachtingen in 2020.

Heropleving van toeristische sector

Intussen kreeg de provincie West-Vlaanderen ruim 300 subsidieaanvragen voor nieuwe toeristische projecten in de provincie. Die kaderen in het subsidiereglement 'Beleef West-Vlaanderen' waarmee de provincie wil inzetten op de heropleving van de toeristische sector. In de komende maanden worden de projectideeën verder uitgewerkt. De finale beoordeling volgt tegen uiterlijk begin juli. Verder vraagt Westtoer in samenwerking met de toeristische sector aan de hogere overheden om de steunmaatregelen aan te houden tot een globale heropstart van het toerisme mogelijk is.