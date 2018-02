VormingPlus organiseerde vrijdagavond een gespreksavond waarbij deelnemers vragen mochten stellen aan drie Oostendse moslima’s over de positie van de vrouw in de islam. De activiteit paste in het project om moslims en niet-moslims in Oostende in contact te brengen met elkaar. Tijdens de activiteit vielen acht actievoerders van Voorpost binnen. Ze deelden flyers uit, stonden zwijgend in het lokaal en filmden de aanwezigen.

VormingPlus overweegt nu klacht neer te leggen tegen de actievoerders.