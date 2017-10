Vraag naar hergebruik funerair erfgoed groot in Brugge

Brugge telt driehonderd hergebruikers van een bestaand graf en is daarmee koploper in Vlaanderen.

Het gaat om graven waarvan de concessie is verlopen. Mensen kunnen die overnemen om er het stoffelijk overschot van hun dierbare te begraven. Het gaat vaak om prachtig erfgoed dat op die manier voor verval wordt behoed. En in Brugge is de vraag naar zo’n concessie met een bijzonder grafmonument groter dan het aanbod.

Subsidies

In Brugge kan je tot 2.500 euro krijgen voor de restauratie van zo’n historisch graf. Voor de overname van de graftombe, het ontruimen en een concessie van vijftig jaar ben je gemiddeld 2000 euro kwijt. En voor het stadsbestuur is het een garantie dat het funerair erfgoed in goede handen is."We krijgen zowat twintig aanvragen per jaar binnen", zegt schepen van bevolking Martine Matthys. "We hebben momenteel weinig graven in aanbieding. Maar in 2022 zullen er heel wat concessies verlopen en zullen er heel wat mooie graftekens vrijkomen".