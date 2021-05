Vraag naar kraamhulp stijgt opnieuw

Tijdens de eerste lockdown annuleerden veel kersverse ouders hun kraamzorg, maar in die periode zijn ook veel coronababy’s gemaakt en die zien nu het levenslicht. Voor Wim De Duytsche, één van de weinige mannelijke kraamverzorgers, lijkt de toekomst alvast verzekerd.

Mannen in de kraamzorg blijven hoe dan ook witte raven. “Ik ben opgegroeid bij mijn papa. Een man die de was en de plas doet, is zeker geen rare situatie.”

Wim is als als kraamverzorger blijven doorwerken in coronatijden. Ook in de eerste lockdown, toen veel ouders hun kraamhulp annuleerden. “Het voelde wel onnatuurlijk aan. Opa en oma zwaaiden aan het raam maar ik stond met een baby in mijn armen. Mensen hadden ook schrik dat wij hen zouden besmetten maar omgekeerd ook. Zodra er een hoestje was, was er paniek…”

In West-Vlaanderen worden elk jaar zo’n 11 000 baby’s geboren. Door de coronacrisis zullen dat er dit jaar wellicht een pak meer zijn, de kraamzorg zit weer in de lift. Ouders kunnen de eerste drie maanden na de geboorte een beroep doen op kraamzorg in blokken van vier uur. De bijstand kost 9 euro per uur, een groot deel wordt terugbetaald door de mutualiteit.