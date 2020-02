Vrachtschip met explosiegevaar wordt verplaatst

Het schip ligt al twee weken zowat 31 kilometer van de kustlijn voor anker met een lading ijzererts. Dat is op zich geen gevaarlijke stof maar als ze begint te broeien ontsnappen er mogelijk gassen als waterstof. Ook waterstof vormt op zich geen acuut gevaar voor bemanning, scheepvaart, milieu en volksgezondheid, maar is wel ontvlambaar. Om de waterstof te neutraliseren, werd stikstof toegevoegd om de scheepsruimen te zuiveren. Maar dat gaat te traag.

Storm

Omdat er tot 10 beaufort wordt voorspeld, is een verplaatsing nodig. Het schip ligt dan veiliger op de Westerschelde en zo kan er ook apparatuur aan boord gebracht worden om de opgebouwde waterstof in het ruim verder te neutraliseren. De loods is ondertussen aan boord en omstreeks 15 uur zal het vaartuig ankeren op de ankerplaats "Everingen".

