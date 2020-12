Vrachtverkeer tussen VK en vasteland ligt lam, Voka vraagt oplossing

“We moeten er alles aan doen om het virus verder te bestrijden. Maar niet alleen het personenvervoer ligt nu stil, ook vele trucks, goederen en chauffeurs zitten vast op weg naar het vasteland. Omdat er zonder oplossing ook niemand nog goederen naar het VK durft te sturen, ligt de handel quasi volledig plat. De Europese Unie moet dringend hiervoor een aantal maatregelen nemen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Oplossing of uitstel nodig

Na jaren onderhandelen en meermaals uitgestelde deadlines, is er nog steeds maar beperkt zicht op een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk na 1 januari. Er wordt vooruitgang geboekt maar o.a. de visserijquota blijven voor fundamentele meningsverschillen zorgen. "Een brexit zonder handelsakkoord zal de Vlaamse economie stevige klappen toedienen. Zelfs met een akkoord zullen er aan de grenzen nog heel wat problemen zijn m.b.t. douane en controle. De onderhandelaars moeten een no-dealbrexit dus absoluut vermijden," zegt Voka. Daarnaast is het quasi onmogelijk om een akkoord nog te laten ratificeren voor nieuwjaar. Daarom pleit Voka voor een overgangsperiode vanaf 1 januari, die uiteraard zeer beperkt is in de tijd om een tijdelijke no-dealbrexit te vermijden.

Hans Maertens: “Het duurt allemaal veel te lang. De kerstvakantie is begonnen maar nog steeds weet men niet in welke omstandigheden men na de vakantie verder zal moeten werken. Daarom moet men nu al duidelijkheid verschaffen over een overgangsperiode na nieuwjaar, met of zonder akkoord, al blijven wij hopen op het laatste.”