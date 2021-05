Vrachtvliegtuig uit India haalt medisch materiaal op in Oostende

Gisteren is op de luchthaven van Oostende-Brugge een Boeing C-17 Globemaster van het Indiase leger vanuit New Delhi geland.

Het imposante toestel kwam er 4 grote zuurstoftanks ophalen, die samen meer dan 26 ton wegen. India is heel zwaar getroffen door het coronavirus en heeft een schrijnend tekort aan zuurstof en containers om zuurstof in op te slaan. De zuurstoftanks werden vanuit de haven van Antwerpen naar de luchthaven vervoerd, waar afhandelaars en luchthavenpersoneel alles in het werk stelden om het toestel zo snel mogelijk vertrekkensklaar te krijgen. De zuurstoftanks werden met behulp van een kraan in het vliegtuig geladen, waarna het toestel binnen de 3 uur opnieuw kon vertrekken naar Jamnagar, in het westen van India.

Al tweede vlucht naar India

Het ging al om een tweede vlucht met hulpgoederen naar India. Vorige vrijdag vertrok vanuit de luchthaven van Oostende al een vlucht van de Belgische overheid (via het B-FAST team) met hulpgoederen naar de Indiase hoofdstad New Delhi. Aan boord van het toestel waren 9.000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van Covid-19.

Overigens zijn er in India de voorbije 24 uur 3.980 overlijdens geregistreerd als gevolg van COVID-19. Daarmee is het de dodelijkste dag in het land sinds de start van de pandemie. Er werd ook een recordaantal van 412.262 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Specialisten vrezen dat het ergste nog moet komen en dat de epidemie haar piek pas binnen enkele weken zal bereiken.

Flexibel

CEO Luchthaven Oostende-Brugge, Eric Dumas: "Onze luchthaven is trots dat we op deze manier een rol kunnen spelen in de strijd tegen Covid-19. De zuurstoftanks en geneesmiddelen moeten zo snel mogelijk in India geraken. Hiervoor kan onze luchthaven de perfecte oplossing bieden. Onze luchthaven is zeer flexibel, is 24/7 operationeel en werkt niet met tijdslots waardoor toestellen meteen kunnen vertrekken als ze klaar zijn. Daarbovenop hebben we als luchthaven al meermaals bewezen dat we een uitstekende expertise hebben op het vlak van uitzonderlijke cargo."

Vliegtuigspotters

Het enorme vrachtvliegtuig deed heel wat vliegtuigspotters afzakken naar de luchthaven in Oostende, want een dergelijk militair vrachtvliegtuig is een zeldzaamheid op onze civiele luchthavens.