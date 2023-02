Vrachtwagen botst op werfvoertuig op E40 in Middelkerke

In Middelkerke zijn twee zware ongevallen gebeurd op de E40. Een vrachtwagen met aanhangwagen is rond 10u ingereden op een botsabsorbeerder. In de file, ter hoogte van Leffinge, zijn daarna nog eens twee vrachtwagens op elkaar gebotst.

Twee vrachtwagenchauffeurs zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het eerste ongeval gebeurde ter hoogte van de werken. Een vrachtwagen reed in op een werfvoertuig, een botsabsorbeerder. De vrachtwagenchauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Nog ongeval in file

De rechterrijstrook was versperd. Daardoor stond een file richting Franse grens. Even later is in die file nog een ongeval gebeurd met twee vrachtwagens. Eén van de truckchauffeurs zat gekneld en moest worden bevrijd door de hulpdiensten. Ook hij is gewond met de MUG naar het ziekenhuis gebracht.

Het is aanschuiven vanaf Gistel. Je verliest daar zo'n 25 minuten.