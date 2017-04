Het ongeval gebeurde toen de vrachtwagen ter hoogte van Aalbeke reed, maar ter hoogte van de verkeerswisselaar een stilstaande file richting Frankrijk te laat opmerkte.

De bestuurder ging daarop in de remmen, waardoor de vrachtwagen kantelde. De bestuurder raakte bij het ongeval als bij wonder niet gekneld en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de parallelweg richting Frankrijk gedurende meerdere uren afgesloten.