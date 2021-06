Die was geladen met klinkers. Volgens de federale wegpolitie is iemand daarbij gewond geraakt en naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. De rechterrijstrook is versperd, en een deel van de pechstrook. Het zal allicht nog een eind duren voor de truck getakeld is. De brandweer is ook ter plaatse omdat er brandstof op de weg is gevloeid.