Vrachtwagen maait paal weg op afrit Geluwe

Dat gebeurde kort voor 20u toen een vrachtwagenbestuurder van netbeheerder Fluvius de afrit nam, maar in de scherpe bocht naar links de controle over het stuur verloor. De vrachtwagen week hierdoor van zijn koers af, maaide een verlichtingspaal omver en kwam op zijn zijkant tot stilstand in de berm. De bestuurder zat door de klap gekneld en kon na ruim drie kwartier door de brandweer bevrijd worden.

Gekneld aan de voeten

“De bestuurder zat gekneld ter hoogte van de voeten en hing naar beneden in de cabine. Eerst verwijderden we de voorruit zodat we bij het slachtoffer konden, daarna slaagden we er na heel wat moeite in om de linkerdeur van de cabine bovenaan open te wrikken. Eens dat gelukt was, hadden we de nodige ruimte om de voeten los te maken”, klinkt het bij brandweerofficier Bart Vandecasteele.

De man bleef al die tijd bij bewustzijn en werd naar verluidt met lichte verwondingen naar AZ Delta in Menen overgebracht. Kort na het ongeval ontstond een file op de afrit, die volledig versperd was.

De wegpolitie besliste daarop om de voertuigen op de afrit te laten keren en terug de A19 richting Ieper te doen oprijden.