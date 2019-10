Vrachtwagen met 39 lichamen kwam zeker via Zeebrugge, bevestigt Brugse burgemeester

Na de gruwelijke vondst van 39 lichamen in een vrachtwagencontainer woensdag in het Britse Essex, raken stilaan nieuwe details van het onderzoek bekend. De vrachtwagen kwam zeker via Zeebrugge, bevestigt de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

Het bedrijf Cobelfret moet het nieuws officieel nog bevestigen maar heeft intussen wel een woordvoerder aangesteld. "Officieel moet het nog bevestigd worden maar aan mij werd het al bevestigd", zegt De fauw.

Volgens Britse media zouden in de nacht van woensdag op donderdag twee woningen in Noord-Ierland, het thuisland van de bestuurder van de vrachtwagen, zijn doorzocht.

Die bestuurder is naar verluidt een 25-jarige jongeman uit het Noord-Ierse graafschap Armagh. Hij werd opgepakt op verdenking van moord en wordt momenteel nog steeds door de politie ondervraagd. Het is niet duidelijk of hij wist dat er zich mensen in de vrachtwagencontainer bevonden. De twee doorzochte woningen liggen in Markethill en Laurelvale, beide in Armagh, en zouden wel gelieerd kunnen worden aan de bestuurder.

Vanuit de haven van Zeebrugge

Volgens de speurders zou de oplegger, een koelwagen, vanuit de haven van Zeebrugge het Engelse Purfleet zijn binnengekomen. De container werd woensdagochtend om 00.30 uur aan land gebracht en daar aan een trekker gekoppeld die uit Noord-Ierland kwam. Kort na 1 uur zouden trekker en oplegger de haven hebben verlaten. Dertig minuten later werden de lichamen in de container ontdekt op het industrieterrein Waterglade in Grays en werd de politie verwittigd.

Die is intussen gestart met de identificatie van de 39 lijken. De vrachtwagen met oplegger werd overgebracht van het industrieterrein in Grays naar een beveiligde locatie. Over de identiteit van de slachtoffers is voorlopig niets geweten en de autoriteiten waarschuwen dat de identificatie enige tijd in beslag kan nemen. Wel liet de politie weten dat de slachtoffers - 38 volwassenen en een tiener - vermoedelijk vluchtelingen zijn die het land werden binnengesmokkeld. Maar een definitieve bevestiging is er daarvan nog niet.

