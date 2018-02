Vrachtwagen mist bocht in Veurne

Zaterdagmorgen is een vrachtwagen geladen met vleeswaren op zijn flank in de gracht terecht gekomen op de baan tussen Veurne en Pervijze.

Op de wijk 's Heerwillems verloor de bestuurder in een bocht de controle over het stuur en kwam aan de overkant van de weg in de gracht terecht. Hij ramde daarbij ook een tweetal bomen vooraleer tot stilstand te komen. De bestuurder werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om takken en smurrie van de baan te ruimen. Eén baanvak, richting Veurne, werd daarvoor tijdelijk afgezet. Op deze bochtige weg zijn in het verleden al tijd van ongevallen gebeurd. Voor de takeling van het gevaarte zal waarschijnlijk moeten omgereden worden via Avekapelle.